2019-12-15T10:13:03+03:00
Общество

Отделались разорванным пакетом: бродячие собаки снова напали на детей в Тольятти

Губернатор Дмитрий Азаров попросил администрацию города разобраться с проблемой
Михаил ГОРЮНОВ
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Собаки продолжают пугать тольяттинских детейСобаки продолжают пугать тольяттинских детейФото: соцсети
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Жителям Тольятти не дают покоя бродячие собаки. Очередной случай нападения животных на ребенка был зафиксирован на улице Мурысева, 48 вечером 13 декабря.

- Нападению животного подверглись мои дети во дворе дома по улице Мурысева.Нам повезло, девчонки отделались испугом и разорванным пакетом с покупками, - пишет в твиттере местный житель Евгений Захаров.

В ситуацию вмешался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Много жалоб по этой теме из Тольятти. Наведите порядок, - обратился глава региона к мэру города Сергею Анташеву.

В администрации уже отреагировали. Они попросили у заявителя адрес случившегося. Вероятно, туда отправят группу отлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Отделались разорванным пакетом: бродячие собаки снова напали на детей в Тольятти
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