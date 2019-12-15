Отделались разорванным пакетом: бродячие собаки снова напали на детей в Тольятти
Жителям Тольятти не дают покоя бродячие собаки. Очередной случай нападения животных на ребенка был зафиксирован на улице Мурысева, 48 вечером 13 декабря.
- Нападению животного подверглись мои дети во дворе дома по улице Мурысева.Нам повезло, девчонки отделались испугом и разорванным пакетом с покупками, - пишет в твиттере местный житель Евгений Захаров.
В ситуацию вмешался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- Много жалоб по этой теме из Тольятти. Наведите порядок, - обратился глава региона к мэру города Сергею Анташеву.
В администрации уже отреагировали. Они попросили у заявителя адрес случившегося. Вероятно, туда отправят группу отлова.
ИСТОЧНИК KP.RU