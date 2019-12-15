2019-12-15T10:53:58+03:00
Общество

Стало известно, когда пройдет фестиваль "Рок над Волгой " в 2020 году

Появилась точная дата проведения фестиваля "Рок над Волгой 2020"
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Хэдлайнером последнего фестиваля была группа "Раммштайн" ФОТО: РНВХэдлайнером последнего фестиваля была группа "Раммштайн" ФОТО: РНВ
Изменить размер текста:

Стало известна точная дата проведения музыкального фестиваля "Рок над Волгой". Он вернется в 2020 году и 27 июня пройдет на стадионе "Самара Арена".

- "Рок над Волгой" соберет лучших российских и мировых исполнителей, чтобы еще раз доказать свое лидерство среди музыкальных фестивалей. При организации фестиваля будет учтен весь опыт предыдущих лет и задействованы лучшие специалисты России и Европы, - пишут организаторы.

Отмечается, что "Рок над Волгой" возвращается, чтобы ставить новые рекорды. Пройдет праздник сразу на нескольких площадках - "Самара Арена" станет главной из них. Выступления артистов покажут в крупных городах России на больших экранах. Также трансляция будет вестись на площади Куйбышева.

Напомним, что последний раз масштабный фестиваль прошел в 2013 году. Он собрал рекордное количество зрителей - 692 тысячи. Хэдлайнерами тогда выступили популярная немецкая группа "Раммштайн". Их концерт не только порадовал гостей, но и шокировал. Горожане неоднократно заявляли, что хотят, чтобы "РНВ" вернулся. О том, что это случится, первым сообщил в свой день рождения губернатор Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Тольятти удивила черная лиса, бегающая по городу
Волейболисты "Новы" уступили в трех партиях "Белогорью"
Стало известно, когда пройдет фестиваль "Рок над Волгой " в 2020 году
Отделались разорванным пакетом: бродячие собаки снова напали на детей в Тольятти
В Сызрани в колодце обнаружили труп пропавшего грузчика
Скоро появится и Wi-Fi: в самарском парке Дружбы открыли каток и прокат коньков
Больше всех будут платить жители Самары: в 2020 году в регионе увеличат тарифы на ЖКХ
В Рождественской воложке пришлось вызволять из ледяного плена «Омик» с пассажирами
«Крылья Советов» ищут владельцев забытых на стадионе «Самара Арена» вещей
В Тольятти в 2020 году начнут работать три новых автобусных и троллейбусных маршрута
Передается через постель и рукопожатия: в Сызрани отметили рост заболеваемости чесоткой
На Обводной дороге Самары водитель грузовика не пропустил минивэн и отправил 3 человек в больницу
В Самаре прокуроры нашли 57 сайтов по продаже нелегальных овощей и фруктов
Похитителем детской качалки на пружине из сквера в Сызрани оказался 8-летний школьник
Машина полностью выгорела: в Тольятти «Рено» вылетел в кювет и ударился об дерево
«Объект сложный, но мы справимся»: строители рассказали об уникальных особенностях моста через Волгу у Климовки
В селе под Тольятти пьяный парень на ВАЗе задавил шедшую по краю дороги девушку
Появились фото с места столкновения Opel и «КамАЗа» под Кинелем с двумя погибшими
ХК ЦСК ВВС всухую проиграл «Ижстали» в матче ВХЛ
Строительство детсада на 215 мест в Волгаре: работы завершены на 80%
Баскетбольная «Самара» на домашнем паркете разгромила екатеринбургский «Уралмаш»
На трассе в Самарской области Opel залетел под «КамАЗ»: погибли два человека