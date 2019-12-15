Стало известно, когда пройдет фестиваль "Рок над Волгой " в 2020 году

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-15T10:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известна точная дата проведения музыкального фестиваля "Рок над Волгой". Он вернется в 2020 году и 27 июня пройдет на стадионе "Самара Арена".

- "Рок над Волгой" соберет лучших российских и мировых исполнителей, чтобы еще раз доказать свое лидерство среди музыкальных фестивалей. При организации фестиваля будет учтен весь опыт предыдущих лет и задействованы лучшие специалисты России и Европы, - пишут организаторы.

Отмечается, что "Рок над Волгой" возвращается, чтобы ставить новые рекорды. Пройдет праздник сразу на нескольких площадках - "Самара Арена" станет главной из них. Выступления артистов покажут в крупных городах России на больших экранах. Также трансляция будет вестись на площади Куйбышева.

Напомним, что последний раз масштабный фестиваль прошел в 2013 году. Он собрал рекордное количество зрителей - 692 тысячи. Хэдлайнерами тогда выступили популярная немецкая группа "Раммштайн". Их концерт не только порадовал гостей, но и шокировал. Горожане неоднократно заявляли, что хотят, чтобы "РНВ" вернулся. О том, что это случится, первым сообщил в свой день рождения губернатор Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU