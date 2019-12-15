В Самаре речники закрыли переправы по Волге

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-15T16:32:20+03:00

Теперь в Рождествено можно будет попасть на "подушке" ФОТО: Вячеслав Заикин Фото: соцсети

Ледовая переправа начнется после того, как лед окончательно встанет

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"Самарское речное пассажирское предприятие" объявило о закрытии переправ по Волге. Связано это с погодными условиями.

- Пассажирская навигация 2019 года в Самаре завершилась.Сегодня Омики еще на речном вокзале, но рейсов в Рождествено больше не будет. В ближайшее время теплоходы уведут на зимнюю стоянку, - сообщили речники в своей официальной группе.

Ледовая переправа на СВП начнется после того, как лед окончательно встанет. Сейчас "подушки" ходят только от Ульяновского спуска.

Напомним, что лед уже доставил проблемы. 14 декабря, пассажиры "Омика", который курсирует по Волге между Самарой и Рождествено, попали в ледяную "западню". Судно застряло во льду. В итоге людям пришлось несколько часов провести посреди реки в ожидании помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU