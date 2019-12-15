Неужели это волк? В Тольятти жители повстречали на улице опасного хищника

15 Дек. 21:05 2019-12-15T21:06:20+03:00

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Очередного необычного животного заметили на улицах жители Тольятти. Сегодня, в воскресенье 15 декабря, они повстречали зверька, очень напоминающего дикого хищника.

- Вот такого товарища увидели в 15-30 на перекрёстке Ларина-Новозаводская. На хаски не похож, неужели волк? - задается очевидец вопросом в социальных сетях.

В комментариях некоторые скептически отнеслись к тому, что это волк. Но большинство подтвердило - да, это опасный хищник.

Напомним, что раньше горожан удивил еще один необычный зверь. В 18 квартале по двору бегала черная лиса. Как писала "Комсомольская правда - Самара", ее поймали сотрудники чрезвычайных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU