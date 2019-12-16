В Самаре два перекрестка на улицы Авроры снабдят допсекциями

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-16T10:36:36+03:00

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В Самаре скорректируют схему движения транспорта на улице Авроры. До конца года там на двух перекрестках собираются обновить светофоры, их оснастят дополнительными секциями.

- В плане на 2019 год — установка дополнительных секций на пересечении улицы Авроры и Партизанской и на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза. Также будет проведена реконструкция светофорного объекта на перекрестке улиц Главная — Тракторная, там будет установлен светофор для пешеходов с кнопкой, - сообщили в твиттере представители «Дорсигнала».

Напомним, что городские власти намерены оптимизировать и движение на перекрестке улиц Аврора и Аэродромной. В частности, там хотят убрать остановки общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU