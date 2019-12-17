Отрава для подростков: в Самарской области прокуроры предложили ввести штрафы за продажу снюса

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-17T16:30:16+03:00

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Прокуратура Самарской области предложила запретить продажу снюса — бездымного табачного продукта, которым в последнее время активно увлекаются подростки. Однако нередко употребление этих веществ приводит к отравлению детей.

- За последнее время в больницы попали 10 подростков с признаками отравления химическими веществами. Снюс распространяется повсеместно, в том числе среди школьников младших классов. Это мода, даже, можно сказать, эпидемия, - рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи региональной прокуратуры Мария Кин во вторник, 17 декабря, на заседании профильного комитета в Самарской губдуме.

По словам экспертов, снюс рассчитан на взрослых людей, на школьников же приходится слишком большое количество никотина. Именно из-за этого и происходят отравления. Отметим, что в классическом понимании снюс — это измельченный и увлажненный табак, и его продажа запрещена, но производители заменили его на синтетический никотин. Как пишет Волга Ньюс, в связи с этим прокуратура предложила следующую формулировку законопроекта: «бестабачные никотиновые смеси для орального потребления». Депутаты же, в свою очередь, выступили с инициативой запретить продажу любой никотиносодержащей продукции. В качестве наказания надзорное ведомство предложило следующие штрафы: 3-4 тысячи рублей для физлиц, 10-20 тысяч для должностных лиц и до 50 тысяч — для юрлиц. Депутаты подержали это предложение и рекомендовали принять его в первом чтении.

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ИСТОЧНИК KP.RU