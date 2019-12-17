2019-12-17T16:30:16+03:00
Общество

Отрава для подростков: в Самарской области прокуроры предложили ввести штрафы за продажу снюса

За последнее время в больницы с отравлениями попали 10 школьников
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Снюс стал настоящей эпидемией среди школьников разных возрастовСнюс стал настоящей эпидемией среди школьников разных возрастовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратура Самарской области предложила запретить продажу снюса — бездымного табачного продукта, которым в последнее время активно увлекаются подростки. Однако нередко употребление этих веществ приводит к отравлению детей.

- За последнее время в больницы попали 10 подростков с признаками отравления химическими веществами. Снюс распространяется повсеместно, в том числе среди школьников младших классов. Это мода, даже, можно сказать, эпидемия, - рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи региональной прокуратуры Мария Кин во вторник, 17 декабря, на заседании профильного комитета в Самарской губдуме.

По словам экспертов, снюс рассчитан на взрослых людей, на школьников же приходится слишком большое количество никотина. Именно из-за этого и происходят отравления. Отметим, что в классическом понимании снюс — это измельченный и увлажненный табак, и его продажа запрещена, но производители заменили его на синтетический никотин. Как пишет Волга Ньюс, в связи с этим прокуратура предложила следующую формулировку законопроекта: «бестабачные никотиновые смеси для орального потребления». Депутаты же, в свою очередь, выступили с инициативой запретить продажу любой никотиносодержащей продукции. В качестве наказания надзорное ведомство предложило следующие штрафы: 3-4 тысячи рублей для физлиц, 10-20 тысяч для должностных лиц и до 50 тысяч — для юрлиц. Депутаты подержали это предложение и рекомендовали принять его в первом чтении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это первая ступень на пути к наркотикам!»: самарские дети подсели на снюс и губят свое здоровье

В пресс-центре «Комсомольской правды — Самара» обсудили, как бороться с новой наркотической напастью (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области сдвинули сроки начала приемной кампании в школы
Стало известно, кто займется строительством 2 очереди Фрунзенского моста в Самаре
В Самаре назвали самые дорогие и самые дешевые районы для покупки квартир-вторичек
В Самаре женщина приревновала возлюбленного и убила соперницу молотком
Появились первые фото самарского блогера Дмитрия Бегуна после освобождения из колонии
Отрава для подростков: в Самарской области прокуроры предложили ввести штрафы за продажу снюса
Вырубают деревья и завозят песок: в Самаре стартовали работы по реконструкции моста через Сок
«Это был салют на Новый год»: пьяные самарцы устроили стрельбу возле ночного бара в Перми
Французский «Лилль» интересуется полузащитником «Крыльев Советов» Зиньковским
В Самаре на площади Куйбышева в новогоднюю ночь устроят лазерное шоу
«Нужно заранее отработать ошибки»: в губдуме пройдет заключительное обсуждение изменений в терсхему по обращению с ТКО
Все заволокло паром: в Самаре на перекресте Победы — Металлистов прорвало теплотрассу
В Тольятти на площади 150 кв.м полыхали четыре бытовых вагончика
«Обещаю: будет круто»: "Руки вверх" в 2020 году выступят на Самара Арене с большим концертом
Защитником молодежки «Крыльев Советов» интересуется клуб из итальянской Серии А
Дед Мороз готов поздравить самарцев по телефону
«На дорогах мерзкая жижа»: самарцам не понравилось, как расчистили дороги после снегопада
Самарцам рассказали, что такое метаболический синдром и как его выявить
Сработала пожарная тревога: в Самаре из ТЦ «МЕГА» эвакуировали 700 человек
Самарцев призывают встретить Новый год без долгов за электроэнергию
Самарский застройщик Владимир Кошелев принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета России
В Сергиевском районе фура раздавила ВАЗ: погибли два человека