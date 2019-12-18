Самару свяжут новым транспортом с «Кошелев-Парком» и Южным городом

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-18T15:04:54+03:00

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвело итоги конкурса по выбору перевозчиков на маршруты: «микрорайон «Кошелев-Парк» — «Самара Арена» и «Губернский рынок — Южный город». В первом случае маршрут будет обслуживать ООО «РУС-АВТО», а во втором — МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Предполагается, что маршрут «Кошелев-Парк» - «Самара Арена», которому присвоят № 299, будет проходить через улицы Климова, Коммунаров, Садовую в Волжском районе, трассу «Самара — Бугуруслан», а также улицы Чекистов, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, Арена 2018 и 8-ой проезд. На нем будут работать два автобуса в период с 6:00 до 21:00. Интервал движения составит 60 минут.

Маршрут «Губернский рынок — Южный город» получит номер 108. На нем, согласно техзаданию, должен будет работать один большой автобус, но, как известно, в парке ТТУ только трамваи и троллейбусы. Не исключено, что маршрут будет обслуживать электробус, который должен появиться в городе в декабре. Схема движения будет следующая: Агибалова, Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Ленинградская, Некрасовская, Куйбышева, Пионерская, Алексея Толстого, Водников, Главная, Шоссейная, Кряжское шоссе, Утевская и Николаевский проспект. Отправление из Самары: 5:00, 7:48, 11:06, 13:54, 17:22, 20:10, в обратном направлении: 6:18, 9:05, 12:24, 15:12, 18:40, 21:28.

ИСТОЧНИК KP.RU