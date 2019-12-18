2019-12-18T15:04:54+03:00
Общество

Самару свяжут новым транспортом с «Кошелев-Парком» и Южным городом

Перевозчиков на новые маршруты уже нашли
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Между Самарой и новыми жилыми районами будут ходить автобусы № 108 и 299Между Самарой и новыми жилыми районами будут ходить автобусы № 108 и 299Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвело итоги конкурса по выбору перевозчиков на маршруты: «микрорайон «Кошелев-Парк» — «Самара Арена» и «Губернский рынок — Южный город». В первом случае маршрут будет обслуживать ООО «РУС-АВТО», а во втором — МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Предполагается, что маршрут «Кошелев-Парк» - «Самара Арена», которому присвоят № 299, будет проходить через улицы Климова, Коммунаров, Садовую в Волжском районе, трассу «Самара — Бугуруслан», а также улицы Чекистов, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, Арена 2018 и 8-ой проезд. На нем будут работать два автобуса в период с 6:00 до 21:00. Интервал движения составит 60 минут.

Маршрут «Губернский рынок — Южный город» получит номер 108. На нем, согласно техзаданию, должен будет работать один большой автобус, но, как известно, в парке ТТУ только трамваи и троллейбусы. Не исключено, что маршрут будет обслуживать электробус, который должен появиться в городе в декабре. Схема движения будет следующая: Агибалова, Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Ленинградская, Некрасовская, Куйбышева, Пионерская, Алексея Толстого, Водников, Главная, Шоссейная, Кряжское шоссе, Утевская и Николаевский проспект. Отправление из Самары: 5:00, 7:48, 11:06, 13:54, 17:22, 20:10, в обратном направлении: 6:18, 9:05, 12:24, 15:12, 18:40, 21:28.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились первые фотографии набора для новорожденных в Самарской области
В Самарской области с 1 января 2020 года увеличат размер минимальных взносов за капремонт домов
В Самаре пропавшего без вести мужчину нашли вмерзшим в озеро
Наставник «КС» Миодраг Божович: «Готов работать больше и вытащить команду из сложной ситуации»
Самара вошла в топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками
Стрелял в стену, попал в ногу: подробности задержания хулигана, который в баре ранил самарчанку
Самару свяжут новым транспортом с «Кошелев-Парком» и Южным городом
МЧС предупреждает самарцев о мокром снеге, дожде и сильном ветре
В Самаре пропал штатный ловец мышей управляющей компании на Мехзаводе
В Самаре вновь ищут разработчика проекта ремонта поворота трамваев на пересечении Ново-Садовой и Ново-Вокзальной
Задушили и сбросили в колодец: подробности гибели пропавшего месяц назад грузчика из Сызрани
МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки
Самарский «Союз-СТ-А» успешно вывел на орбиту телескоп для изучения экзопланет
За неделю грипп и ОРВИ «подкосили» более 10 тысяч самарцев