Наставник «КС» Миодраг Божович: «Готов работать больше и вытащить команду из сложной ситуации»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-18T15:46:22+03:00

Ранее появилась информация, что в «КС» собираются отправить главного тренера команды в отставку Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

- Заседание совета директоров будет в субботу. Там обсудим рабочие вопросы. Что касается моего будущего, все без изменений - продолжаю работу с командой, - сказал Божович в интервью sport24.ru.

По словам наставника «Крыльев», он встречался с руководством клуба в Москве.

- Мы обсуждали, каким я вижу будущее команды и ее результаты. Руководство ожидает, чтобы я брал ответственность на себя. Я к этому готов. Готов работать больше и вытащить команду из сложной ситуации, - заверил Божович.

Напомним, ранее появилась информация, что в «КС» собираются отправить главного тренера команды в отставку. Даже назывались конкретные фамилии специалистов, которые должны заменить Божовича на тренерском мостике.

ИСТОЧНИК KP.RU