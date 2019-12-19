2019-12-19T11:02:41+03:00
Общество

В Самаре все-таки могут достроить проблемную долевку на пересечении Советской и Черемшанской

Пока же дольщикам объекта предложат денежные компенсации
Анастасия ФИЛАТОВА
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Минстрой продолжит искать инвестора для достройки "Гороса"Минстрой продолжит искать инвестора для достройки "Гороса"Фото: Яндекс.Карты
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Министерство строительства Самарской области прокомментировало отказ от достройки четырех проблемных долевок. Завершение работ по трем объектам признали невозможными, а по еще одному — на пересечении улиц Советской и Черемшанской в Самаре — нецелесообразными. Чиновники собираются предоставить дольщикам этих объектов денежные выплаты или удовлетворить их права другим способом.

- В случае, если мы найдем финансовую модель достройки проблемного объекта и будет проявлена инициатива со стороны ответственного застройщика-инвестора, существует юридический механизм вернуться к достройке «Гороса», - отметил глава министерства строительства Евгений Чудаев.

Напомним, что свои деньги в объект вложил 371 человек. Сейчас на достройку 6 секций нужно еще 545 млн рублей. Губернатор Дмитрий Азаров поручил решить их проблемы в ближайшее время. Дольщики этого дома получат денежные выплаты, но минстрой продолжит искать инвестров, готовых достроить «Горос».

ИСТОЧНИК KP.RU

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