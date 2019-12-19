2019-12-19T11:55:34+03:00
Происшествия

В Самаре уличные камеры засняли преступника, который домогался до девушки в подъезде

Злоумышленника сейчас разыскивают полицейские
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские просят помочь в поисках подозреваемого в нападении на девушкуПолицейские просят помочь в поисках подозреваемого в нападении на девушкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские просят помочь в поисках преступника, который вечером 4 ноября домогался до 23-летней девушки в подъезде дома № 19 на улице XXII Партсъезда. Стражи порядка опросили потерпевшую и местных жителей и составили примерный портрет злоумышленника. Кроме того, предполагаемого нападавшего засняли камеры наружного видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности, на вид 25-35 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения. лицо плоское, нос сплющенный, глаза расположены далеко друг от друга, зубы редкие. Был одет в матерчатую куртку горчичного цвета с капюшоном, серый вязаный свитер с высоким воротом, вязаная шапка и кожаные перчатки черного цвета.

Всех, кто что-нибудь знает о личности преступника или о его местонахождении, полицейские просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846)3737406, 8-9370-627007 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.

В Самаре ищут мужчину, который в подъезде домогался 23-летней девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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