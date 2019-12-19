Владимир Путин о мосте через Волгу в районе Климовки: "Мы отстали от казахстанских друзей, будем догонять"

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-19T16:29:59+03:00

Президент отметил, что этот мостовой переход и в целом весь "шелковый путь" нужны для развития товарного оборота c Китаем

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Президент Владимир Путин назвал мост через Волгу в районе села Климовка важнейшим объектом транспортной инфраструктуры, который наилучшим образом отразится на международном сотрудничестве. Он рассказал об этом на пресс-конференции 19 декабря.

- Строительство мостового перехода отразится на международном сотрудничестве наилучшим образом. Сегодня товарооборот с Китаем и братскими республиками растет, его объемы очень большие. Но инфраструктура развита недостаточно. Мы немножко, к сожалению, отстали от наших казахстанских товарищей, их часть сегодня готова. И сегодня обязательно все будем делать, чтобы это отставание ликвидировать, это касается и этих мостовых сооружений, - отметил Владимир Путин.

Напомним, что подготовительные работы к строительству моста уже начались. Он будет состоять из 25 пролетов, 20 из них - по 156 метров. Строить самарский мост будут строители Крымского моста. Первую пробную сваю строители планируют забивать уже в марте.

Всего на постройку моста нужно более 130 млрд рублей. Деньги выделят из федерального и областного бюджетов. Новый мост станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Завершить строительство собираются в 2024 году. Предполагается, что в результате включения в международный транспортный коридор, Самарская область получит новый стимул к экономическому развитию.

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ИСТОЧНИК KP.RU