«Сызрань-2003» победила в группе «Поволжье» в Футбольной небесной лиге и вышла во второй раунд турнира

19 Дек. 16:37 2019-12-19T16:37:52+03:00

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«Сызрань-2003» стала победителем группы «Поволжье» в первом квалификационном раунде сезона Футбольной небесной лиги и продолжит выступление во втором раунде в группе «Урал-Поволжье». «Быки» победили в зрительском голосовании в паблике лиги Вконтакте. Вместе с «Сызранью» во второй раунд пробился «Спартак» из Йошкар-Олы.

Соперниками «быков» по группе «Урал-Приволжье» станут камышинский «Текстильщик», «Содовик», «Искра», «Олимпия», «Горняк», волжское «Торпедо», «Спартак» из Йошкар-Олы, а также два клуба из группы «Урал» 1-ого квалификационного раунда.

Самарский «Юнит» не смог пробиться во 2-ой раунд, заняв в группе «Поволжье» последнее место.

Напомним, Футбольная небесная лига – виртуальный турнир для прекративших свое существование команд. Сызранский клуб прекратил существование как профессиональный летом 2019 года. Команды не играют, чемпионат проходит в группе лиги Вконтакте через голосование болельщиков.

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Команда объявляет о прекращении существования не в первый раз. Но сейчас, видимо, клуб не реанимируют (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU