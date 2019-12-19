2019-12-19T19:29:10+03:00
Общество

Мост через Волгу в районе Климовки весной начнут строить без промедления

Уже сейчас у концессионеров появилась возможность закупить материалы: из федерального бюджета на мост выделили 12,4 млрд рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сейчас на будущей строительной площадке уже вовсю работают специалистыСейчас на будущей строительной площадке уже вовсю работают специалистыФото: Ольга НОВИКОВА
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Правительство Российской Федерации выделило 12,4 млрд рублей на строительство моста через Волгу в районе Климовки. Это позволит уже в этом году начать закупку строительных материалов и начать стройку весной без промедления.

Большое значение мостового перехода, равно как и международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", подчеркнул на пресс-конференции 19 декабря российский президент Владимир Путин. Он отметил, что улучшение инфраструктуры поможет развитию международного торгового оборота.

Сегодня реализация проекта, ключевого в масштабах не только региона, но и всей страны, уже началась. 14 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на строительной площадке на берегу Волги, где сейчас мостостроители обустраивают пути для подъезда машин, готовят причалы для транспортировки стройматериалов. Строить мост будут специалисты, которые возводили Крымский мост.

Уникальность самарского проекта в том, что его предстоит строить на участке, где глубина Волги - 36 метров, во вторых 24 пролета из 25 будут более чем стометровые.

Протяженность моста - 3,7 километра. На левом берегу автомобильная дорога вольется в М5 - Урал, на правом соединится с подъездом к Ульяновску. Всего на мосту будет четыре полосы движения, скорость движения авто - 120 км/ч. В итоге время, которое нужно затратить в пути до Москвы, сократится. К тому же этот мост позволит разгрузить плотину Жигулевской ГЭС. Также включение в международный транспортный коридор - настоящий подарок экономике Тольятти и, в частности, АвтоВАЗу, который сможет сделать транспортировку авто более экономически выгодной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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