2019-12-20T10:03:47+03:00
Общество

В Самаре на пересечении Димитрова и Московского шоссе на дорогу упал рекламный щит

Видимо конструкция не выдержала сильных порывов ветра
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Василий Савельев / Самара LifeФото: Василий Савельев / Самара LifeФото: vk.com
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Утром в пятницу, 20 декабря, в Приволжском микрорайоне Самары произошло ЧП. Там на пересечении улицы Георгия Димитрова и Московского шоссе на дорогу рухнул рекламный щит. Видимо, конструкция не выдержала сильных порывов ветра. К счастью, никто не пострадал. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Ехал мимо в момент падения. Возле бордюра дорожный рабочий стоял. В метре от него щит упал, - рассказал один из свидетелей происшествия.

Напомним, что вчера МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В Самарскую область должна нагрянуть метель при видимости 500 и 1000 метров, а также сильный ветер. Последний уже вовсю "хозяйничает" в регионе, срывая ветки с деревьев и снося ненадежные конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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