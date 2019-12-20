В Тольятти две компании поставляли опасное мясо в детские сады и школы

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-20T13:07:20+03:00

В нарушениях уличили две конторы - ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант». Возбуждено уголовное дело

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В Тольятти школьников и дошколят пытались накормить тухлым мясом. Нарушение выявили во время спецоперации, которую провели сотрудники региональных ФСБ, МВД, прокуратуры и ветеринарных служб.

Проверку провели в ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант» - именно там нашли испорченные продукты, которые ждали отправки в школы и детские сады города. Часть поставок уже состоялась, как много учреждений получили некондицию, пока выясняется. Данных о пострадавших пока нет.

- Уголовное дело возбуждено по факту сбыта товаров и продукции, которые предназначались несовершеннолетним, но не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в региональном Следственном комитете. - Расследование ведет Центральный межрайонный следственный отдел города Тольятти.

В ведомстве уточнили, что по уголовному делу уже назначили несколько криминалистических экспертиз, чтобы определить качества поставляемой продукции.

В соцсетях, между тем, уже выложили фотографии протокола испытаний "Самарской областной ветеринарной лаборатории", где видно, что пробы продукции выявили несвежий продукт или даже показали, что на исследование попало мясо больного животного.

Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica

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ИСТОЧНИК KP.RU