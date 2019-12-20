2019-12-20T13:48:54+03:00
Общество

Самарский губернатор подписал закон о запрете платных парковок возле школ и детских садов

Около больниц и соцучреждений стоянки будут платными
Анастасия ФИЛАТОВА
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Платные парковки в центре Самары появятся в середине 2020 годаПлатные парковки в центре Самары появятся в середине 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал документ о внесении изменений в региональный закон «Об организации дорожного движения». Поправки касаются введения запрета на платную парковку вблизи школ и детских садов. Закон вступит в силу через несколько дней.

Напомним, ранее закон запрещал создание платных парковок возле объектов спорта, больниц, организаций культуры, школ, детских садов. Но поскольку таких учреждений в историческом центре Самары очень много, то это ограничение сильно бы помешало введению там системы платных парковок. В связи с этим глава города Елена Лапушкина предложила отменить данный запрет. В частности, инициатива касалась снятия ограничений на платную парковку возле больниц и социальных учреждений. Депутаты одобрили эту инициативу и приняли закон.

Отметим, что схема платных парковок в Самаре предусматривает 6867 мест. В основном их разместят в Самарском, Ленинском и Октябрьском районе, а также на нескольких улицах в Железнодорожном районе. Платные парковки собираются открыть в середине 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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