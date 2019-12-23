В Самаре «Омики» больше не будут ходить в этом году до Рождествено
Переправу на судах закрыли из-за активного ледостава
Пока лед на Волге не окрепнет, суда на воздушной подушке тоже не будут ходитьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре теплоходы «ОМ» больше ну будут ходить по Волге в этом году. Переправу на этих судах до села Рождествено закрыли. Об этом в твиттере сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
- Движение судов «ОМ» по маршруту Самара (речной вокзал) — Рождествено» завершено из-за наступления активной фазы ледостава. Перевозка судами на воздушной подушке начнется после образования устойчивого ледового покрова, - отметили в минтрансе.
Восстановить переправу до села Рождествено чиновники обещают до 25 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU