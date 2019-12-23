В Самаре прошли публичные слушания о судьбе участка под ТЦ «Парк Хаус»
В Самаре прошли публичные слушания, на которых решалась судьба участка под торговым центром «Парк Хаус» на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда. Ни одного мнения от жителей города так и не поступило.
- По итогам публичных слушаний было рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 17,9 тысяч кв.м, - говорится в заключении, опубликованном на сайте городской администрации.
Напомним, ранее управляющая компания «Развитие», которая занимается обслуживанием ТЦ, и ООО «Райзинг Стар Медиа» обратились в мэрию с просьбой разрешить им использовать участок. Это необходимо, чтобы бизнесмены распоряжались землей на законном основании, и чтобы их не штрафовал Росреестр.
ИСТОЧНИК KP.RU