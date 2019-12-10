Жителей Самары просят определить судьбу участка под ТЦ «Парк Хаус»

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-10T16:10:55+03:00

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Жителей Самары просят решить судьбу участка площадью 17,9 тысяч квдратных метров на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда. Речь идет о территории, на которой расположен торговый центр «Парк Хаус». Здание находится сразу на двух участках. Один из них предназначен под коммерческое строительство, второй нет. Поэтому получается, что часть здания построена незаконно. В смене зонирования второго участка компании- владельцу ТЦ отказали, теперь же он просит узаконить размещение центра, не меняя полностью назначение всего участка, а лишь разрешив условный вид использования той части, на которой уже стоит здание. О таком обращении от УК "Развитие" и ООО "Райзинг Стар Медиа" говорится в документе на сайте городской мэрии.

Свое слово самарцы смогут сказать на публичных слушаниях, которые проведут в скором времени.

Напомним, в последнее время ТЦ «Парк Хаус» переживает не лучшие времена. Сначала его владельца признали банкротом, потом часть здания выставили на торги, которую уже несколько раз пытались продать. Через некоторое время чиновники обратились в суд с требованием снести часть ТЦ, которую якобы незаконно расположили на государственной земле. Затем управляющая компания «Развитие» пыталась сменить зонирование участка под ТЦ, но заявку отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU