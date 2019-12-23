2019-12-23T15:59:08+03:00
Общество

В ТТУ рассказали, когда запустят движение авто на пересечении Ташкентской и Московского шоссе

Документы по новому трамвайному повороту все еще проходят проверку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Открыть движение транспорта по Ташкентской обещают через неделюОткрыть движение транспорта по Ташкентской обещают через неделюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре все еще не могут открыть движение на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе. Ранее чиновники обещали, что это произойдет в конце декабря, но уже скоро Новый год, а подвижек в этом деле нет.

- Когда же полностью откроется движение на перекрестке Московское шоссе/Ташкентская? Постоянные пробки из-за закрытого, прямого, проезда на Ташкентскую. И никаких работ не производится уже больше месяца! - возмутились в твиттере самарцы.

В МП «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщили, что проезд будет открыт после того, как будет введен «правый» поворот для трамваев. Документация по нему все еще находится на проверке. Предполагается, что ее завершат через 5-7 дней. Тогда уже можно будет запускать движение по Ташкентской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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