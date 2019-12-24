В Самаре сотрудники ПТС завершили ремонт теплосети на проспекте Карла Маркса
Сотрудники Предприятия тепловых сетей завершили ремонт теплосети на проспекте Карла Маркса, где утром во вторник, 24 декабря, было выявлено повреждение.
- По состоянию на 17:55 специалисты завершили сварочные работы на месте повреждения теплосети. Сейчас они совместно с управляющими компаниями и ТСЖ переводят местных жителей с резервной схемы отопления на штатную, - сообщили в пресс-службе ПТС.
Напомним, что из-за прохудившейся трубы без тепла остались жители микрорайонов № 7, 7а, 8, 10 и 11. Примерно в 13 часов им полностью восстановили теплоснабжение. На обратном трубопроводе оставались только шесть домов на проспекте Карла Маркса под номерами 304, 306, 318, 318а, 318б и 318в.
ИСТОЧНИК KP.RU