В Самаре сотрудники ПТС завершили ремонт теплосети на проспекте Карла Маркса

СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-24T18:46:23+03:00

На время работ горожан переводили на резервную схему подачи тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сотрудники Предприятия тепловых сетей завершили ремонт теплосети на проспекте Карла Маркса, где утром во вторник, 24 декабря, было выявлено повреждение.

- По состоянию на 17:55 специалисты завершили сварочные работы на месте повреждения теплосети. Сейчас они совместно с управляющими компаниями и ТСЖ переводят местных жителей с резервной схемы отопления на штатную, - сообщили в пресс-службе ПТС.

Напомним, что из-за прохудившейся трубы без тепла остались жители микрорайонов № 7, 7а, 8, 10 и 11. Примерно в 13 часов им полностью восстановили теплоснабжение. На обратном трубопроводе оставались только шесть домов на проспекте Карла Маркса под номерами 304, 306, 318, 318а, 318б и 318в.

ИСТОЧНИК KP.RU