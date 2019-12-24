2019-12-24T22:43:30+03:00
Общество

В Тольятти школьникам и студентам отменят льготы на проезд в маршрутках

Коммерческие перевозчики отказались возить учащихся по транспортным картам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Льготы в маршрутках для учащихся перестанут действовать с 1 января 2020 годаЛьготы в маршрутках для учащихся перестанут действовать с 1 января 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Молодежь Тольятти после Нового года останется без льготного проезда в маршрутках. С 1 января 2020 года коммерческие перевозчики больше ну будут принимать транспортные карты студента и школьника.

- Согласно федеральному закону от 2015 года, коммерческие перевозчики перевозят пассажиров по нерегулируемым тарифам, то есть могут самостоятельно устанавливать цены на проезд. В 2014 году с ними был заключен договор на предоставление льготного проезда учащимся, срок его действия прекращается 31 декабря 2019 года. Администрация города предложила коммерческим перевозчикам продлить льготы, но они отказались, - рассказали в пресс-службе мэрии Тольятти.

Таким образом, с 1 января 2020 года студенты и школьники смогут ездить по транспортным картам только на муниципальных автобусах и троллейбусах. Количество поездок в месяц по этим картам не ограничено, что позволяет ездить с пересадками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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