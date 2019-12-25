Губернатор Самарской области рассказал, как он встречает Новый год

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-25T08:35:18+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился семейной традицией встречать Новый год. О том, как он проводит этот праздник, глава региона рассказал во вторник, 24 декабря, детям из приютов и многодетных семей, которых он позвал на новогодний прием, чтобы подарить им желанные подарки. Губернатор стал одним из участников акции «Елка желаний».

- В течение года члены моей семьи настолько загружены делами, что мы нечасто собираемся вместе. Но в новогоднюю ночь мы собираемся всей большой семьей: и дети, и бабушки, и дедушки. И каждый год мы ставим небольшой спектакль, - рассказал глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, в постановке участвуют все члены семьи, даже если детство уже давно миновало. Это очень давняя традиция его семьи. Губернатор надеется, что она передастся и последующим поколениям. Также он предложил юным самарцам попробовать устраивать новогодние спектакли и у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU