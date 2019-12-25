Президенту РФ рассказали о поставках гнилого мяса в детский сад и школу Тольятти

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-25T09:02:43+03:00

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История с гнилым мясом, которое чуть не попало в школы и детсады Тольятти, дошла до президента РФ Владимира Путина. Об этом в понедельник, 23 декабря, на мероприятии в Адыгее ему рассказала член Общероссийского народного фронта.

Девушка выступила с предложением дать фермерам, которые производят качественное мясо, шанс стать поставщиками продукции для школ и детских садов. Контроль за этим процессом она предложила возложить на министерство сельского хозяйства РФ. В качестве примера общественница привела ситуацию в Тольятти, где недобросовестные поставщики едва не отравили десятки детей. Владимир Путин согласился, что это ЧП требует проверки, но усомнился, что федеральный минсельхоз сможет контролировать каждого поставщика в стране. Он заявил, что целесообразнее заниматься этим на местах.

Напомним, что по факту поставки в декабре в тольяттинские школу и детсад гнилого мяса в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело. Под подозрением у правоохранителей две компании: ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант». После того, как стало известно об этом случае, в городе начались массовые проверки поставщиков продуктов в детские учреждения. Пока ни одна из них не выявила никаких нарушений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/751594" frameborder="0"></iframe> Президент РФ узнал о поставках тухлого мяса в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU