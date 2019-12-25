Горожане предложили пустить автобусы № 1 и 51 до «Самара Арены»
Жители Самары предложили внести изменения в схему движения автобусов № 1 и 51. Оба курсируют до поселка Красная Глинка. Горожане выступили с инициативой пустить их и до стадиона «Самара Арена».
- Предлагаю рассмотреть вопрос заезда автобусов № 1 и 51 на «Самару Арену». Таким образом, услугами Агропарка смогут воспользоваться жители поселков Красная Глинка, Мехзавод, те, кто живет в районе железнодорожного вокзала, и почти вся Безымянка. На мой взгляд, это вполне реально, - обратилась в твиттере к чиновникам жительница Красной Глинки.
В департаменте транспорта идею поддержали и сообщили, что рассмотрят это предложение. Также подумать над изменением маршрута автобусов пообещали и представители компании «СамараАвтоГаз».
ИСТОЧНИК KP.RU