Горожане предложили пустить автобусы № 1 и 51 до «Самара Арены»

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-25T09:42:18+03:00

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Жители Самары предложили внести изменения в схему движения автобусов № 1 и 51. Оба курсируют до поселка Красная Глинка. Горожане выступили с инициативой пустить их и до стадиона «Самара Арена».

- Предлагаю рассмотреть вопрос заезда автобусов № 1 и 51 на «Самару Арену». Таким образом, услугами Агропарка смогут воспользоваться жители поселков Красная Глинка, Мехзавод, те, кто живет в районе железнодорожного вокзала, и почти вся Безымянка. На мой взгляд, это вполне реально, - обратилась в твиттере к чиновникам жительница Красной Глинки.

В департаменте транспорта идею поддержали и сообщили, что рассмотрят это предложение. Также подумать над изменением маршрута автобусов пообещали и представители компании «СамараАвтоГаз».

ИСТОЧНИК KP.RU