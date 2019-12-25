2019-12-25T09:42:18+03:00
Общество

Горожане предложили пустить автобусы № 1 и 51 до «Самара Арены»

Чиновники пообещали рассмотреть эту идею
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарцы попросили повысить транспортную доступность Агропарка возле "Самара Арены"Самарцы попросили повысить транспортную доступность Агропарка возле "Самара Арены"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жители Самары предложили внести изменения в схему движения автобусов № 1 и 51. Оба курсируют до поселка Красная Глинка. Горожане выступили с инициативой пустить их и до стадиона «Самара Арена».

- Предлагаю рассмотреть вопрос заезда автобусов № 1 и 51 на «Самару Арену». Таким образом, услугами Агропарка смогут воспользоваться жители поселков Красная Глинка, Мехзавод, те, кто живет в районе железнодорожного вокзала, и почти вся Безымянка. На мой взгляд, это вполне реально, - обратилась в твиттере к чиновникам жительница Красной Глинки.

В департаменте транспорта идею поддержали и сообщили, что рассмотрят это предложение. Также подумать над изменением маршрута автобусов пообещали и представители компании «СамараАвтоГаз».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Рубин» проявляет интерес к форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву
Восемь причин записаться на прием к урологу: прием ведут специалисты областного кожно-венерологического диспансера
В Самарской области критерий нуждаемости в 2020 году увеличат до 23 тысяч рублей
Горожане предложили пустить автобусы № 1 и 51 до «Самара Арены»
Присвоение Самаре статуса исторического поселения оказалось под угрозой срыва
Президенту РФ рассказали о поставках гнилого мяса в детский сад и школу Тольятти
Губернатор Самарской области рассказал, как он встречает Новый год
Под Самарой женщина на Volkswagen опрокинулась в кювет и попала в больницу
В полиции прокомментировали сообщения о попытке похищения второклассницы в селе под Тольятти
В Тольятти школьникам и студентам отменят льготы на проезд в маршрутках
Самарцы одобрили строительство высотки с детсадом и парковкой на 400 мест напротив ТЦ «Самолет»
Птицы большого полета: появилось видео встреч Александра Орлова и Дмитрия Сазонова
В Новокуйбышевске мэрия ищет похитителей отца зеленого кролика