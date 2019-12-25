В Самаре запустят новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-25T13:26:18+03:00

В прошлом году по улицам Самары уже ездил новогодний автобус Фото: Соцсети

По какому маршруту будет курсировать праздничный транспорт, пока держат в секрете

Изменить размер текста: A A

В Самаре вслед за трамваем, где водитель — Дед Мороз, а кондуктор — Снегурочка, появится еще один новогодний транспорт. Праздничную эстафету подхватит один из автобусных маршрутов, который обслуживает компания «СамараАвтоГаз».

- Уже по сложившейся традиции в четверг, 26 декабря, на одном из маршрутов выйдет «новогодний автобус» с Дедом Морозом и Снегурочкой, - поделились в твиттере представители перевозчика.

Напомним, что в прошлом году праздничных автобус курсировал по маршруту Хлебная площадь — улица Георгия Димитрова. Пассажирам там дарили новогодние подарки. Также горожане могли загадать в автобусе самое заветное желание.

ИСТОЧНИК KP.RU