В Самаре запустят новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой
В Самаре вслед за трамваем, где водитель — Дед Мороз, а кондуктор — Снегурочка, появится еще один новогодний транспорт. Праздничную эстафету подхватит один из автобусных маршрутов, который обслуживает компания «СамараАвтоГаз».
- Уже по сложившейся традиции в четверг, 26 декабря, на одном из маршрутов выйдет «новогодний автобус» с Дедом Морозом и Снегурочкой, - поделились в твиттере представители перевозчика.
Напомним, что в прошлом году праздничных автобус курсировал по маршруту Хлебная площадь — улица Георгия Димитрова. Пассажирам там дарили новогодние подарки. Также горожане могли загадать в автобусе самое заветное желание.
ИСТОЧНИК KP.RU