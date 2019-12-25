Еще два кинотеатра в Самаре станут «мягкими»
У сети кинотеатров «Киномост», которые располагаются в ТЦ «Космопорт» и ТЦ «МегаСити» в Самаре, сменился собственник. Теперь руководить ею будет челябинский холдинг «Мегаполис», частью бренда которого является «Мягкий кинотеатр» в ТЦ «Гудок», пишет «Самарское обозрение».
- Новый инвестор готов развивать кинотеатры, работающие в «Космопорте» и «МегаСити», под брендом «Мягкий кинотеатр». Работы по их обновлению уже идут, - рассказали представители «Мегаполиса».
Так, новый собственник собирается модернизировать кинозалы и установить мягкие роботизированные кресла. Предполагается, что обновление кинотеатров инвестор завершит весной 2020 года. Отметим, что работы по преобразованию кинотеатров никак не повлияют на их функционирование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кино на паузе: в «Космопорте» и «Мега Сити» в Самаре временно закрылись кинотеатры
Владельцы обещают сделать их лучше (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU