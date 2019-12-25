Еще два кинотеатра в Самаре станут «мягкими»

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-25T15:57:01+03:00

Один мягкий кинотеатр уже работает в ТЦ "Гудок" / Фото: vk.com/comfortkino_samara

Речь идет о тех, которые расположены в торговых центрах «Космопорт» и «МегаСити»

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У сети кинотеатров «Киномост», которые располагаются в ТЦ «Космопорт» и ТЦ «МегаСити» в Самаре, сменился собственник. Теперь руководить ею будет челябинский холдинг «Мегаполис», частью бренда которого является «Мягкий кинотеатр» в ТЦ «Гудок», пишет «Самарское обозрение».

- Новый инвестор готов развивать кинотеатры, работающие в «Космопорте» и «МегаСити», под брендом «Мягкий кинотеатр». Работы по их обновлению уже идут, - рассказали представители «Мегаполиса».

Так, новый собственник собирается модернизировать кинозалы и установить мягкие роботизированные кресла. Предполагается, что обновление кинотеатров инвестор завершит весной 2020 года. Отметим, что работы по преобразованию кинотеатров никак не повлияют на их функционирование.

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ИСТОЧНИК KP.RU