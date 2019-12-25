2019-12-25T20:36:14+03:00
Общество

После ЧП с испорченным мясом в Самарской области усилят контроль за поставщиками

В регионе также намерены расширить круг участников проекта оптово-распределительного центра товаров для социальной сферы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Испорченное мясо не попало на стол к детямИспорченное мясо не попало на стол к детям
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В Самаре усилят контроль за поставщиками и качеством продуктов питания для социальной сферы. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров после ЧП с испорченным мясом, которое предназначалось для столовых в школах. Правда, благодаря работе всех силовиков и неравнодушных горожан, некачественный продукт на столы школьников не попал. Сейчас образовательные учреждения Тольятти проверили прокуратура и ветлаборатории. Уже задержан первый подозреваемый - 38 летний мужчина, по доверенности работавший от двух организаций.

- Совершенно очевидно, что кроме поставщика есть организации, через которые эти продукты поступали. И с этим нужно очень внимательно разобраться, - отметил губернатор и поручил эти разбирательства вице-губернатору Юрию Рожину, чтобы даже возможность таких нарушений не возникла в будущем.

Чтобы таких проблем больше не случалось, в Самарской области запущен пилотный проект оптово-распределительного центра продовольственных товаров для социальной сферы. Сейчас в него входят 30 учреждений, но в 2020 году к нему присоединятся и другие организации.

Руководитель главного управления торгов Самарской области Наталья Катина объяснила, что сегодня с некачественными товарами при поставке в образовательные и социальные учреждения сталкиваются многие регионы. И единый центр - это возможность отбирать поставщиков по конкурсе и контролировать их работу на всех этапах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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