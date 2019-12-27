Самаре присвоили статус исторического поселения

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-27T15:26:35+03:00

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В четверг, 27 декабря, Самаре, наконец, присвоили статус исторического поселения и утвердили его границы. Решение было принято на заседании в правительстве Самарской области. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Хочу верить, что статус исторического поселения регионального значения для Самары - только первый шаг. По-прежнему считаю, что статус должен быть федеральным. На заседании заявил о необходимости вернуть в состав исторического поселения 793 ценных гродоформирующих объекта, крепость «Самарский городок». Губернатор Дмитрий Азаров это поддержал, - отметил народный избранник.

По словам Александра Хинштейна, присвоение федерального статуса позволит привлечь дополнительные средства из других бюджетов, а также повысит уровень защиты старого города от застройщиков. Напомним, что границы исторического поселения должны пройти по улицам Маяковского, Самарской, Чкалова, Коммунистической, Ульяновской, Никитинской, Красноармейской, Спортивной и другим. Кроме того, туда включили и Волжский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU