2019-12-25T09:26:50+03:00
Общество

Присвоение Самаре статуса исторического поселения оказалось под угрозой срыва

Чиновники уже упустили сроки подготовки необходимой документации
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самара должна была получить статус исторического поселения до конца 2019 годаСамара должна была получить статус исторического поселения до конца 2019 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Присвоение Самаре статуса исторического поселения оказалось под угрозой. Как выяснилось, несколько сотен старинных домов почему-то не попали в проект. Кроме того, ранее принятое решение об оформлении всех необходимых документов до 20 декабря 2019 года тоже было сорвано. Об этом в письме депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну сообщили представители регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Послание народный избранник разместил на своей странице в твиттере.

- В конце ноября состоялось заседание проектного офиса, где обсуждались доработанные материалы проекта. Разработчики учли все замечания. Проект вышел на финишную прямую, но сейчас мы узнаем, что 793 ценных градостроительных объекта, не являющихся объектами культурного наследия, но формирующие историческую застройку, не входят в проект исторического поселения, - отметили в ВООПИиК.

По мнению представителей организации, данная ситуация наводит на мысль о лоббировании чьих-то интересов. Они попросили Александра Хинштейна помочь разобраться в этом вопросе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, во сколько обойдется реализация проекта исторического поселения в Самаре

Проект предполагает комплексное оснащение старого города современными инженерными сетями и благоустройство территории (подробности)

Мораторий на строительство в исторической части Самары могут ввести от Хлебной площади до Полевой

Временные ограничения связаны с реализацией проекта наделения города статусом исторического поселения (подробности)

Власти отказались вводить временный запрет на строительство в центре Самары

Мораторий хотели ввести до момента получения городом статуса исторического поселения (подробности)

Волжский проспект в Самаре включили в границы исторического поселения

Сделали это по просьбам жителей, которые хотели защитить свой квартал от высотной застройки (подробности)

Самара может получить статус исторического поселения до конца 2019 года

Об этом на заседании градостроительного совета сообщили архитекторы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Рубин» проявляет интерес к форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву
Восемь причин записаться на прием к урологу: прием ведут специалисты областного кожно-венерологического диспансера
В Самарской области критерий нуждаемости в 2020 году увеличат до 23 тысяч рублей
Горожане предложили пустить автобусы № 1 и 51 до «Самара Арены»
Присвоение Самаре статуса исторического поселения оказалось под угрозой срыва
Президенту РФ рассказали о поставках гнилого мяса в детский сад и школу Тольятти
Губернатор Самарской области рассказал, как он встречает Новый год
Под Самарой женщина на Volkswagen опрокинулась в кювет и попала в больницу
В полиции прокомментировали сообщения о попытке похищения второклассницы в селе под Тольятти
В Тольятти школьникам и студентам отменят льготы на проезд в маршрутках
Самарцы одобрили строительство высотки с детсадом и парковкой на 400 мест напротив ТЦ «Самолет»
Птицы большого полета: появилось видео встреч Александра Орлова и Дмитрия Сазонова
В Новокуйбышевске мэрия ищет похитителей отца зеленого кролика