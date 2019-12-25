Присвоение Самаре статуса исторического поселения оказалось под угрозой срыва

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-25T09:26:50+03:00

Самара должна была получить статус исторического поселения до конца 2019 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Присвоение Самаре статуса исторического поселения оказалось под угрозой. Как выяснилось, несколько сотен старинных домов почему-то не попали в проект. Кроме того, ранее принятое решение об оформлении всех необходимых документов до 20 декабря 2019 года тоже было сорвано. Об этом в письме депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну сообщили представители регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Послание народный избранник разместил на своей странице в твиттере.

- В конце ноября состоялось заседание проектного офиса, где обсуждались доработанные материалы проекта. Разработчики учли все замечания. Проект вышел на финишную прямую, но сейчас мы узнаем, что 793 ценных градостроительных объекта, не являющихся объектами культурного наследия, но формирующие историческую застройку, не входят в проект исторического поселения, - отметили в ВООПИиК.

По мнению представителей организации, данная ситуация наводит на мысль о лоббировании чьих-то интересов. Они попросили Александра Хинштейна помочь разобраться в этом вопросе.

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ИСТОЧНИК KP.RU