Самарец заставил громкую машину провалиться в асфальт и снял это на видео

В преддверии Нового года необычный ролик появился в сети. На улице Молодогвардейской неожиданно исполнились желания самарца, который выразил недовольства автомобилем, сигнализация которого орала на весь двор, и отсутствием снега.

- Конец декабря, хоть бы снег нормальный пошел! Эта еще достала со своей сигналкой, хоть бы ты провалилась к черту! - заявил местный житель, снимающий видео.

И все случилось весьма непредсказуемо. Асфальт перед шумной машиной разъехался и она рухнула в тартарары, а с неба посыпались снежные осадки.

К счастью, все произошедшее оказалось лишь умелой постановкой. Смонтировал ролик известный в городе мастер 3D-анимации Дмитрий Катаев. Он рассказала корреспонденту "КП-Самара", что этим видео поздравляет земляков с наступающими праздниками и желает им исполнения всех их желаний.

Пусть исполнятся ваши желания! Let your wishes come true!.С наступающим Новым Годом! Пусть исполнятся ваши желания! ;) Merry Christmas and Happy New Year! Let yor wishes come true! ;) https://vk.com/diman_kataev