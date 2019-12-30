2019-12-30T14:37:19+03:00
Общество

Концерт, дискотека и салют: Новый год в «Олимпийской деревне» будут праздновать до 3:00

В новогоднюю ночь возле «Самара Арены» будет очень весело и интересно
Илона МАЙСКАЯ
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Самарцев ждет насыщенная программа празднования Нового года в "Олимпийской деревне"Самарцев ждет насыщенная программа празднования Нового года в "Олимпийской деревне"
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Стало известно, что ждет жителей и гостей областной столицы в «Олимпийской деревне» возле стадиона «Самара Арена» в новогоднюю ночь 2020. В рамках празднования комплекс будет работать до глубокой ночи — до 3:00.

Так, 31 декабря в 12:00 пройдет забег на лыжах на дистанции более 5 тысяч метров. Каждому участнику обещают медаль на память. С 12:00 до 14:00 на главной сцене выступят Дед Мороз, Снегурочка и лесные жители. Что касается 15 бесплатных игровых площадок, то они будут работать до 21:00.

В 20:00 на главной сцене начнется 7-часовая праздничная программа «Встречаем Новый год!». Гостей парка ждет большой концерт, дискотека для детей и взрослых, подарки и призы. Перед самарцами вступят Loud Street Girl с барабанным шоу, квартет саксофонистов «Наши люди», электрофолк-трио NeZabava, певческий ансамбль «Добро», уличный театр «Пластилиновый Дождь», кавер-группы «ЭкватОр» и «Карица!» и дуэт «Матреха». Также всех посетителей «Олимпийской деревни» поздравят с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. В 1:30 над «Самара Ареной» прогремит праздничный салют из 4,6 тысяч залпов. В качестве ведущих шоу выступят Александр Чумак и Игорь Журавель.

Добраться до «Олимпийской деревни» можно будет на 3 бесплатных шаттлах. После праздника горожан по домам развезут дополнительные автобусы и трамваи. Те, кто собрался ехать на личном авто, смогут воспользоваться двумя бесплатными парковками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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