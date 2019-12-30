Бывшему главе депстроя Самары не удалось смягчить свое наказание под Новый год

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-30T15:36:54+03:00

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Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел ходатайство бывшего главы департамента градостроительства Сергея Рубакова. Напомним, чиновник, который сейчас отбывает наказание в колонии за мошенничество и посредничество во взяточничестве, несколько недель назад обратился к служителям Фемиды с просьбой смягчить ему наказание. Однако суд его прошение отклонил.

- Сергей Рубаков просил изменить категории преступления на менее тяжкие, - сообщили в Куйбышевском районном суде.

Напомним, Сергея Рубакова задержали в июне 2017 года при получении от директора ГУП «Стройконтроль» Реналя Мязитова 2,5 млн рублей. Эти деньги он должен был передать сотруднику ФСБ, который бы помог Мязитову избежать уголовной ответственности. За несколько месяцев до этого чиновник обманул директора одного из ООО на 5 млн рублей, пообещав помочь в изменении техусловий. Свою вину бывший глава депстроя признал только в посредничестве во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU