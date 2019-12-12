Бывший глава депстроя Самары добивается смягчения наказания

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-12T19:03:46+03:00

Чиновника посадили на 4 года за мошенничество и посредничество во взяточничестве

Сергей Рубаков обратился в суд с просьбой заменить ему категории преступления

Изменить размер текста: A A

В четверг, 12 декабря, в Куйбышевском районном суде Самары прошло заседание, на котором было рассмотрено ходатайство бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Чиновник, который получил 4 года колонии за посредничество во взяточничестве и мошенничество, захотел смягчить себе наказание.

- В середине ноября в суд на рассмотрение поступило ходатайство от осужденного Сергея Рубакова. Он попросил изменить категории преступления на менее тяжкое, - сообщили в суде. Какое решение - удовлетворить или отклонить прошение - приняла судья Рамиля Гараева, пока не известно.

Напомним, Сергея Рубакова задержали в июне 2017 года при получении от директора ГУП «Стройконтроль» Реналя Мязитова 2,5 млн рублей. Эти деньги он должен был передать сотруднику ФСБ, который бы помог Мязитову избежать уголовной ответственности. За несколько месяцев до этого чиновник обманул директора одного из ООО на 5 млн рублей, пообещав помочь в изменении техусловий. Свою вину бывший глава депстроя признал только в посредничестве во взяточничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-главу депстроя Самары Сергея Рубакова приговорили 4 годам колонии

Также бывшему чиновнику придется заплатить крупный штраф (подробности)

Подозреваемого во взятке Сергея Рубакова на два месяца оставили под домашним арестом

Суд принял во внимание, что глава департамента градостроительства Самары страдает гипертонией и ухаживает за больной матерью (подробности)

Главе департамента строительства Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста

При этом чиновника не отпустили в санаторий (подробности)

Обвинение запросило для экс-главы депстроя Самары Сергея Рубакова 6 лет колонии

Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве на 5 млн рублей и предложении посредничества во взяточничестве (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU