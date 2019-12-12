2019-12-12T19:03:46+03:00
Общество

Бывший глава депстроя Самары добивается смягчения наказания

Сергей Рубаков обратился в суд с просьбой заменить ему категории преступления
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновника посадили на 4 года за мошенничество и посредничество во взяточничествеЧиновника посадили на 4 года за мошенничество и посредничество во взяточничестве
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В четверг, 12 декабря, в Куйбышевском районном суде Самары прошло заседание, на котором было рассмотрено ходатайство бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Чиновник, который получил 4 года колонии за посредничество во взяточничестве и мошенничество, захотел смягчить себе наказание.

- В середине ноября в суд на рассмотрение поступило ходатайство от осужденного Сергея Рубакова. Он попросил изменить категории преступления на менее тяжкое, - сообщили в суде. Какое решение - удовлетворить или отклонить прошение - приняла судья Рамиля Гараева, пока не известно.

Напомним, Сергея Рубакова задержали в июне 2017 года при получении от директора ГУП «Стройконтроль» Реналя Мязитова 2,5 млн рублей. Эти деньги он должен был передать сотруднику ФСБ, который бы помог Мязитову избежать уголовной ответственности. За несколько месяцев до этого чиновник обманул директора одного из ООО на 5 млн рублей, пообещав помочь в изменении техусловий. Свою вину бывший глава депстроя признал только в посредничестве во взяточничестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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