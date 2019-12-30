2019-12-30T18:37:07+03:00
Общество

В Самарской области увеличится стоимость вызова скорой помощи

Речь идет о себестоимость вызова экстренной медицинской помощи в регионе
Евгения ВАСИНА
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Фото: Минздрав Самарской областиФото: Минздрав Самарской области
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В ближайшие годы в Самарской области увеличится стоимость вызова скорой помощи.

- Вызов скорой помощи, в том числе специализированной, не включенной в региональную программу ОМС, в 2020 году будет стоить 3207,8 рубля. В 2021 году и 2022 году — 3239,4 рубля, — говорится на сайте Минздрава региона.

Расценки указаны в «территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», где прописана себестоимость всех медицинские услуг, оказываемых по полису ОМС.

Кстати, в Самарской области работают 4 станции и 19 отделений скорой. В круглосуточном режиме на вызовы жителей выезжают 197 бригад. 18 декабря на службе скорой медицинской помощи региона появились 38 новых автомобилей, укомплектованных всем необходимым оборудованием для оказания неотложной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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