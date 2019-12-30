2019-12-30T19:28:20+03:00
Общество

«Нам очень нужно Новогоднее чудо»: в Сызрани собирают деньги на реабилитацию маленькой девочки

Маше Потёмкиной в феврале необходимо ехать на очередной курс лечения, но у семьи нет на это средств
Евгения ВАСИНА
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Фото группы: Маша Потёмкина - навстречу к первым шагам!Фото группы: Маша Потёмкина - навстречу к первым шагам!
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- Ваша помощь для нас бесценно, спасибо вам! Успехи в развитии Маши очевидны, она многого достигла. И всё это благодаря вам! Без вашей помощи нам просто не справиться. В феврале нам предстоит очередной курс реабилитации. Снижать темп, значит допустить откат назад. Очень много зависит от квалифицированной помощи грамотных специалистов, поэтому нужно продолжать лечение в городе Санкт-Петербург в НИИ им. Бехтерева. Но для нас эта сумма неподъемная, мы снова прочим вашей помощи, - обратилась к неравнодушным людям Наталья Потёмкина.

О юный Маши из Сызрани «КП-Самара» уже писала ранее. Малышка родилась значительно раньше срока и уже четыре года родители пытаются в буквальном смысле поставить ее на ноги. Машенька третий ребенок в семье, чтобы обеспечить необходимое лечение, приходиться экономить на всем. Синдром ДЦП, спастическая диплегия, органическое поражение головного мозга - такой диагноз поставили врачи, когда Маши исполнился год. Родители делают все возможное, чтобы девочка максимально восстановилась.

- За этот год мы многое успели: прошли курсы реабилитаций в Екатеринбурге, лечились в НИИ им. Бехтерева. Активная реабилитация - шанс на полноценное детство. Мы вновь вынуждены открыть сбор на прохождение очередного курса интенсивной реабилитации в феврале 2020 года в городе Санкт- Петербург. Останавливаться нельзя, - просит о помощи Наталья.

Сумма сбора - 136200 рублей. Совместными усилиями уже удалось собрать – 28950 рублей. Родные Маши очень бояться не успеть собрать нужную сумму во время и ждут Новогоднего чуда.

Помочь Маши можно, переведя любую сумму на: Карту Сбербанка 5336 6901 5906 1540 Картау Почта Банка 2200 7704 2326 5968 Телефон 89023228866 Получатель Наталья Викторовна П.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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