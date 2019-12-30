Спорное имущество "Проектного офиса" наконец-то арестовали

СЕГОДНЯ 20:04 2019-12-30T20:04:28+03:00

Пока шли суды, им попытался распорядиться истец, который утверждал, что это имущество у него похитили

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В Самаре судьи продолжают разбираться в деле экс-коллег - руководителей СГ "Компаньон". Александр Зобнин уверяет, что Борис Семин похитил у него имущество (недвижимость, автомобиль и счета) "Проектного офиса". На последнем заседании похищенные активы признали вещественными доказательствами и временно заморозили, ограничив доступ к ним всех лиц. Об этом сообщают журналисты издания "Территория. Самара", которые следят за делом.

На ответственном хранении будут находиться помещения, земельные участки и автомобиль Фольксваген. Этого уже давно требовали адвокаты. Интересно, что этому сопротивлялся именно Александр Зобнин, который, кажется, должен бы наоборот радеть за сохранность имущества. Однако недавно кредиторы "Проектного офиса", председателем которых является сам Зобнин, пытались самостоятельно распорядиться имуществом, вроде как похищенным у них.

Судьи считают, что арест недвижимости поможет разобраться в этой сложной ситуации. Параллельно в арбитраже слушается дело о банкротстве СГ Компаньон, которая несколько лет назад оставила без денег ряд клиентов.Сейчас Зобнина привлекают к субсидиарной ответственности, сумма требований - более 2,5 млрд рублей.

На следующем же заседании по делу Семина сторона защиты собирается допросить номинальных владельцев "Проектного офиса" - гражданку Кипра и гражданина Панамы.

ИСТОЧНИК KP.RU