25 трамвай заедет на Самара Арену
Трамвай 25 маршрута в Самаре 31 декабря изменит траекторию движения. Если раньше вагоны ехали с Барбошиной поляны по ул.Ташкентской и пр.Кирова прямиком до Безымянской ТЭЦ, то теперь трамваи будут делать небольшой крюк, заезжая на стадион «Самара Арена».
- Еще одна хорошая новость -сегодня с 15.00 начинает курсировать маршрут № 25: Безымянская ТЭЦ – стадион «Самара Арена» – Барбошина поляна, - сообщает департамент транспорта Самары в соцсети.
Благодаря изменению маршрута самарцы смогут на 25 трамвае добраться до Олимпийской деревни рядом со стадионом, где будут организованы праздничные новогодние гуляния.
ИСТОЧНИК KP.RU