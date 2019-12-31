25 трамвай заедет на Самара Арену

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-31T10:17:35+03:00

Курсировать по новому маршруту он начнет под Новый год

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Трамвай 25 маршрута в Самаре 31 декабря изменит траекторию движения. Если раньше вагоны ехали с Барбошиной поляны по ул.Ташкентской и пр.Кирова прямиком до Безымянской ТЭЦ, то теперь трамваи будут делать небольшой крюк, заезжая на стадион «Самара Арена».

- Еще одна хорошая новость -сегодня с 15.00 начинает курсировать маршрут № 25: Безымянская ТЭЦ – стадион «Самара Арена» – Барбошина поляна, - сообщает департамент транспорта Самары в соцсети.

Благодаря изменению маршрута самарцы смогут на 25 трамвае добраться до Олимпийской деревни рядом со стадионом, где будут организованы праздничные новогодние гуляния.

ИСТОЧНИК KP.RU