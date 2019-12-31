А нечего травить детей гадостью! В Самаре у продавцов изъяли более двух тысяч упаковок снюса

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-31T11:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре Роспотребнадзор озаботился распространением снюса. Исполняя приказ федерального ведомства, здесь с 25 декабря повели массовые внеплановые проверки торговых точек, продающих некурительную никотиносодержащую продукцию.

- В связи с распространением в РФ, в том числе среди подростков и молодежи аналогов запрещенного в стране снюса в форме карамели, леденцов и жевательной резинки, где табак заменен никотином, Управление Роспотребнадзора проводит работу по выявлению и пресечению оборота такой продукции, - сообщили в ведомстве.

За неделю с 25 декабря санитарные врачи провели 291 проверку, в том числе 10 – с привлечением прокуратуры. При 22 проверках нашли 107 партий снюса – всего более 2,1 тысяч упаковок. Их арестовали и изъяли. А материалы против продавцов направили в суд. Теперь недобросовестным предпринимателям, травившим детей гадостью, грозит штраф в размере до 600 тысяч рублей.

Напомним, 24 декабря депутаты Самарсокй губернской думы приняли в первом чтении закон о запрете продажи снюса подросткам.

О точках, торгующих снюсом, самарцев просят сообщать в Роспотребнадзор по адресу sancntr@fsnsamara.ru или по телефону (846) 260-38-25

ИСТОЧНИК KP.RU