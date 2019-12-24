Самарские депутаты поддержали идею запретить продажу снюса подросткам

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-24T16:28:06+03:00

Сейчас в регионе работают 7 тысяч точек по продаже снюса Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Употребление этого вещества опасно для здоровья школьников, оно может вызвать отравление

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Во вторник, 24 декабря, депутаты Самарской губернской думы в первом чтении приняли закон о запрете продажи снюса подросткам. Это такие жевательные и сосательные смеси, содержащие никотин, которые нередко приводят к отравлением детей.

По словам вице-спикера губдумы и главы комитета по законодательству Юрия Шевцова, сейчас в Самарской области работают 7 тысяч торговых точек, где подростки легко могут купить снюс. Поэтому, он считает, что нужно полностью ограничить его продажу детям. Председатель парламента Геннадий Котельников, как и другие депутаты, единогласно поддержали эту инициативу.

Напомним, что ранее предложение ввести запрет на продажу снюса и штраф за его нарушение внесла прокуратура региона. Представители надзорного ведомства отметили, что из-за отравления этим веществом в больницу попали уже 10 подростков. Снюс стал настоящей эпидемией среди школьников как старших, так и младших классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU