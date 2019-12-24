2019-12-24T16:28:06+03:00
Общество

Самарские депутаты поддержали идею запретить продажу снюса подросткам

Употребление этого вещества опасно для здоровья школьников, оно может вызвать отравление
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сейчас в регионе работают 7 тысяч точек по продаже снюсаСейчас в регионе работают 7 тысяч точек по продаже снюсаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Во вторник, 24 декабря, депутаты Самарской губернской думы в первом чтении приняли закон о запрете продажи снюса подросткам. Это такие жевательные и сосательные смеси, содержащие никотин, которые нередко приводят к отравлением детей.

По словам вице-спикера губдумы и главы комитета по законодательству Юрия Шевцова, сейчас в Самарской области работают 7 тысяч торговых точек, где подростки легко могут купить снюс. Поэтому, он считает, что нужно полностью ограничить его продажу детям. Председатель парламента Геннадий Котельников, как и другие депутаты, единогласно поддержали эту инициативу.

Напомним, что ранее предложение ввести запрет на продажу снюса и штраф за его нарушение внесла прокуратура региона. Представители надзорного ведомства отметили, что из-за отравления этим веществом в больницу попали уже 10 подростков. Снюс стал настоящей эпидемией среди школьников как старших, так и младших классов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это первая ступень на пути к наркотикам!»: самарские дети подсели на снюс и губят свое здоровье

В пресс-центре «Комсомольской правды — Самара» обсудили, как бороться с новой наркотической напастью (подробности)

Отрава для подростков: в Самарской области прокуроры предложили ввести штрафы за продажу снюса

За последнее время в больницы с отравлениями попали 10 школьников (подробности)

Как мы покупали снюс в Самаре: опасная отрава для подростков до сих пор продается в открытом доступе

Журналисты «Комсомолки» выясняли, сложно ли купить новомодные никотиновые смеси и почему их никак не запретят (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре улицу Спортивную на несколько часов закроют для автотранспорта
Отказывайтесь от наследства! Банк и опека прокомментировали ситуацию с огромными долгами для приемной семьи
Самарские депутаты поддержали идею запретить продажу снюса подросткам
Самарская мэрия потратит бюджетные деньги на 20 тысяч открыток
Следить за качеством воздуха в Куйбышевском районе Самары будет автоматика
В Самаре в сквере Высоцкого открыли обновленную сцену с трибунами на 250 мест
В Самаре автобусы № 5д пустили в объезд улицы Алексея Толстого
Транспортные карты в Самаре вновь можно пополнять через терминалы
В Самаре около сотни автомобилистов составили огромную елку со звездой из патрульных машин
В Кинельском районе на главной электроподстанции установили новый автотрансформатор
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В Самаре из-за празднования Нового года и Рождества введут особый противопожарный режим
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
АвтоВАЗ с 25 декабря остановит производства на заводах в Тольятти и Ижевске