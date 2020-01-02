2020-01-02T16:58:28+03:00
Происшествия

МЧС просит жителей региона не выходить на лед

Спасатели говорят: сейчас на реках ледостав, местами - трещины, полыньи, так ЧП может произойти в любой момент
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Толщина льда на реках в Самарской области пока недостаточнаТолщина льда на реках в Самарской области пока недостаточнаФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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МЧС Самарской области просит жителей региона не выходить на лед - он еще слишком непрочный, причем практически во всех водоемах региона.

- В настоящее время на водной акватории региона наблюдается ледостав – это значит, что на лед выходить чрезвычайно опасно, - объясняют сотрудники ведомства. - Лед особенно ослаблен в устьях рек и притоках, плюс в местах с быстрым течением, там, где бьют ключи и сливаются стоковые воды, плюс вблизи деревьев и камышей.

Как говорят спасатели, безопасным для человека считается чистый лед толщиной не менее 10-15 сантиметров, но при повышении температуры его толщина уменьшается. Так, если воздух прогревается до температуры выше 0 градусов на протяжении 3 и более дней, то прочность льда снижается на 25%.

МЧСники также советуют не отпускать детей на рыбалку, а также кататься на лыжах и коньках без сопровождения взрослых.

КОНКРЕТНО

На реках Сок и Большой Кинель наблюдается ледостав с полыньями, на реках Самара и Чапаевка – ледостав.

На Волге в районе поселка Зольное – ледоход, забереги (ледяной покров - возле берега, а основное водное пространство еще не замерзло)

На Волге районе Самары – ледостав с торосами, трещины, в районе Сызрани и Тольятти – ледостав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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