Первые дни Нового года прошли в Самарской области без серьезных происшествий

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:53:12+03:00

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В пятницу, 3 января, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с главами городов, районов и министерств. Прошло оно в формате видеоконференции, за время которой руководители ведомств отчитались об обстановке в регионе в новогодние праздники. По данным специалистов, первые дни 2020 года прошли без серьезных происшествий. Никаких крупных коммунальных аварий и сбоев зафиксировано не было.

- Обстановка на территории Самарской области находится под непрерывным контролем. В правительстве региона, во всех профильных министерствах, подведомственных учреждениях, администрациях городов и районов организовано круглосуточное дежурство должностных лиц. Экстренные и аварийные службы находятся в постоянной готовности к работе в любых условиях. Наша задача – оперативно реагировать на внештатные ситуации и снизить риски их возникновения, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

По данным замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Дмитриева, в новогоднюю ночь в массовых праздниках приняли участие около 56 тысяч человек, их безопасность обеспечивали 5,8 тысяч полицейских, 346 народных дружинников, 386 сотрудников ЧОП и 46 казаков. По информации ГИБДД, за первые два дня нового года в регионе произошли 11 ДТП, стражи порядка выдали 8 предписаний из-за плохой уборки снега с дорог.

Что касается пожаров, то их было намного больше, по данным начальника ГУ МЧС по Самарской области - 56. В результате погибли 6 человек. В большинстве случаев причиной возгораний послужило неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. На воде происшествий не было, но самарцы частенько рискуют здоровьем и жизнью, прогуливаясь по тонкому льду и игнорируя всяческие запреты.

ИСТОЧНИК KP.RU