2020-01-03T21:52:27+03:00
Общество

Самара получит более 670 млн рублей из федеральной казны на достройку ледового Дворца спорта

Завершить возведение спортобъекта должны в середине 2021 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый ледовый Дворец спорта будет в 2 раза больше старого спортобъектаНовый ледовый Дворец спорта будет в 2 раза больше старого спортобъектаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская область вошла в число регионов страны, которые в ближайшие 2 года получат федеральные деньги на строительство и реконструкцию спортобъектов. Всего на эти цели правительство РФ намерено выделить более 11 млрд рублей. В Самару направят свыше 670 млн рублей. Деньги пойдут на проектирование и реконструкцию ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской.

- В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» Самаре на реконструкцию спортобъекта в 2020 году будет выделено 365 987 700 рублей, а в 2021 году — еще 308 149 900 рублей, - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ 3 января.

Напомним, что площадь нового ледового Дворца спорта, который строят с осени 2018 года на месте старого здания, составит почти 30 тысяч квадратных метров. В нем разметят две ледовые арены, площадку для керлинга, хореографический зал, универсальный спортзал четыре конференц-зала на 800 мест. Количество зрительских мест составит 5000. Завершить возведение объекта подрядчик обещает в середине 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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