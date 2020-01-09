Стали известны причины смертельного ДТП под Самарой с участием «Рено» и грузовика
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло днем в среду, 8 января, на 19 км 300 м трассы «Урал» - Муханово. Там, напомним, во втором часу дня столкнулись «Рено Логан» и грузовик ГАЗ. По предварительным данным стражей порядка, аварию спровоцировал водитель легковушки.
- За рулем легкового автомобиля с номерами Оренбургской области находился 46-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны села Хилково в направлении трассы М-5 «Урал», не выбрал безопасную скорость, не учел погодные условия (снегопад) и нарушил правила расположения авто на проезжей части, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате «Рено» столкнулся со встречным грузовиком под управлением 50-летнего мужчины и съехал в кювет. В аварии погибла 40-летняя пассажирка иномарки. Также пострадали водитель «Рено» и еще она его пассажирка - 12-летняя девочка. Школьница получила травму головы, а мужчина — травмы живота и груди. Оба сейчас находятся в больнице. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU