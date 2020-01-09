2020-01-09T10:20:30+03:00
Общество

Самарцам не понравилась идея расширения улицы Дачной и строительства кольцевой развязки

Горожане опасаются, что после преображения дорога окажется слишком близко к их домам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горожане предложили заменить асфальт и запретить на улице Дачной парковкуГорожане предложили заменить асфальт и запретить на улице Дачной парковкуФото: Яндекс. Карты
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В Самаре прошли публичные слушания по поводу реконструкции улицы Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе. Большинство местных жителей проект не поддержали. Об этом говорится в заключении администрации Ленинского района.

Так, некоторым самарцам не понравилось, что после реконструкции дорога будет слишком близко прилегать к их домам. По их мнению, не останется места для зеленой зоны и тротуаров. Кроме того, горожане выступили против строительства кольцевой развязки на пересечении улиц Дачной, Мичурина и Московского шоссе.

Жители Самары предложили не вносить глобальные корректировки в улицу Дачную. Они выступили за то, чтобы оставить ей прежний облик, восстановив при этом асфальтовое покрытие и благоустроив прилегающую территорию. Были предложения и по обустройству там сквера, введения запрета на парковку на участке от Московского шоссе до улицы Коммунистической, а также проведения более расширенных и детальных слушаний по проекту реконструкции дороги.

Районная администрация посчитала целесообразными все внесенные жителями предложения и направила протокол и заключение публичных слушаний главе Самары Елене Лапушкиной. Какое решение приняла мэр, станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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