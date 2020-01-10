Роскосмос показал, как выглядит Самара с высоты 420 км

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:56:16+03:00

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На днях Роскосмос опубликовал в сети фотографии нескольких городов, которые были сняты из космоса. Снимки во время своего пребывания на Международной космической станции сделал самарский космонавт Олег Кононенко.

- Олег Кононенко сфотографировал с околоземной орбиты ночные виды нескольких городов России: Москвы, Анапы, Оренбурга, Самары, Иркутска, Санкт-Петербурга и других. Снимки сделаны с высоты 420 км, - написали представители Роскосмоса в фейсбуке.

Напомним, что Олег Кононенко находился на борту МКС в качестве командира экипажа с декабря 2018 года по лето 2019 года. За это время он успел вместе с Сергеем Прокопьевым выйти на 6 часов в открытый космос, провести на космической станции несколько экспериментов, а также заснять Самару и стадион «Самара Арена» с околоземной орбиты.

ИСТОЧНИК KP.RU