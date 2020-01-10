В Самаре возле площади Славы предложили ввести ночные парковки и стоянки выходного дня

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:21:18+03:00

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Жители Самары обратились к чиновникам с предложением организовать в районе площади Славы новые парковочные места. В частности, горожане выступили с инициативой вести ночные парковки и стоянки выходного дня. Однако в департаменте транспорта сообщили, что создание подобных мест в центре города на данный момент не предусмотрено.

- С учетом существующей конфигурации улично-дорожной сети новых парковочных мест (ночных или выходного дня) схемой организации дорожного движения не предусмотрено. Летом же этого года в Самаре должны появиться первые платные парковки, - отметили в твиттере представители ведомства.

Напомним, что в городе хотят сделать платными 6867 парковочных мест. Их обустроят в Самарском, Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU