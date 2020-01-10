2020-01-10T13:21:18+03:00
Общество

В Самаре возле площади Славы предложили ввести ночные парковки и стоянки выходного дня

Чиновники просят горожан дождаться платных парковок
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Летом в Самаре введут первые платные парковкиЛетом в Самаре введут первые платные парковкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жители Самары обратились к чиновникам с предложением организовать в районе площади Славы новые парковочные места. В частности, горожане выступили с инициативой вести ночные парковки и стоянки выходного дня. Однако в департаменте транспорта сообщили, что создание подобных мест в центре города на данный момент не предусмотрено.

- С учетом существующей конфигурации улично-дорожной сети новых парковочных мест (ночных или выходного дня) схемой организации дорожного движения не предусмотрено. Летом же этого года в Самаре должны появиться первые платные парковки, - отметили в твиттере представители ведомства.

Напомним, что в городе хотят сделать платными 6867 парковочных мест. Их обустроят в Самарском, Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спортсмен из Самарской области выиграл первый финал кубка России по мотогонкам на льду
В Самарской области задержали пьяного водителя старой иномарки
На Самарскую область может обрушиться метель
Вот и съездили к бабушке: в Самарской области водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок, и уехал
Самарцы накормили птиц и белок: в городе прошел флешмоб проекта «Оранжевый скворечник»
Бросил людей в покорёженной машине: в Самарской области ищут водителя, устроившего ДТП
Сообщение о ребенке, которого «разорвало» петардой в Самаре, оказалось фейком
В Самарской области женщина-водитель улетела в кювет и перевернулась
В Тольятти всю ночь искали женщину с бордовыми волосами
В аэропорту Курумоч изъяли и уничтожили 186 килограммов продуктов из стран СНГ
«Самара» разгромила «Уфимец» в первом домашнем матче нового года
Поездка в такси закончилась больницей: в Сызрани в ДТП на ул. Свердлова пострадали два человека
В Самаре ищут родственников неразговорчивого мужчины
Выше нормы на 9 градусов: январь в Самарской области ожидается аномально жаркий
Самарские «летчики» не смогли обыграть «Дизель» в матче ВХЛ
Самарцев зовут в Загородный парк — делать кормушки и спасать птиц
В Самаре из-за прохудившейся трубы затопило кольцо на пересечении Авроры и Московского шоссе
Переправа между Самарой и Рождествено с 13 января изменит режим работы
Порадовали болельщиков: баскетболисты «Самары» дома разгромили «Уфимца»
Крошево из стекла и металла: появились фото с места смертельного ДТП на трассе М-5 в Самарской области
Ждут новоселья 16-й год: дольщики ЖК «Димитрова, 74а» вышли на каток перед Белым домом в Самаре
Пумба с друзьями? Горожане засняли на видео забег трех кабанов в районе «Самара Арены»
На трассе М-5 в Сызранском районе Kia влетела на «встречке» в грузовик: водитель легковушки погиб
В Самаре при тушении пожара в Плотничном переулке нашли опасные предметы: эвакуированы жители соседних домов
Под Самарой военные обстреляли из гранатометов «врага» и остановили его наступление
Крупный пожар в Самаре: в частном секторе у Волги полыхали жилой дом и надворные постройки
В Самаре трое взрослых и двое детей отравились угарным газом
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана
В Самаре задержали иностранца с сомнительными документами