Крошево из стекла и металла: появились фото с места смертельного ДТП на трассе М-5 в Самарской области

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:49:10+03:00

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Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло утром в субботу, 11 января, на 881 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе. Напомним, там на встречной полосе лоб в лоб столкнулись автомобиль «Киа» и грузовик «Мерседес».

- В результате произошедшего погиб 22-летний водитель легкового автомобиля. Чтобы извлечь его из салона, понадобилась помощь спасателей. Используя гидроинструмент, они достали погибшего из машины и передали сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Кабину фуры развернуло поперек дороги

Также известно, что в ДТП серьезные травмы получила пассажирка «Киа». Ее в тяжелом состоянии увезли в больницу. Судя по фотографиями с места аварии, удар пришелся на левую сторону легковушки. Она превратилась в месиво. Фуру же частично развернуло на проезжей части. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU