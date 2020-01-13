Самарцы смогут купить абонементы на платные парковки по льготной цене
В департаменте транспорта Самары раскрыли кое-какие подробности введения в городе платных парковок. В частности, чиновники сообщили о возможности купить абонемент на стоянку.
- Будет возможность купить абонемент на парковку по льготной цене и занимать любое свободное место. Огороженных специальных резидентных мест не будет, - отметили в твиттере представители дептранса.
Напомним, что платные парковки в Самаре должны заработать летом 2020 года. Парковочные места, за которые автомобилистам придется платить, разместят в Самарском, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах.
ИСТОЧНИК KP.RU