Самарцы смогут купить абонементы на платные парковки по льготной цене

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:12:51+03:00

Платные парковки введут в в четырех районах Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Платные стоянки должны заработать в городе летом 2020 года

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В департаменте транспорта Самары раскрыли кое-какие подробности введения в городе платных парковок. В частности, чиновники сообщили о возможности купить абонемент на стоянку.

- Будет возможность купить абонемент на парковку по льготной цене и занимать любое свободное место. Огороженных специальных резидентных мест не будет, - отметили в твиттере представители дептранса.

Напомним, что платные парковки в Самаре должны заработать летом 2020 года. Парковочные места, за которые автомобилистам придется платить, разместят в Самарском, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах.

ИСТОЧНИК KP.RU