В Самаре нашли компанию, которая будет контролировать строительство моста через реку Сок

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:48:53+03:00

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В Самаре нашли компанию, которая возьмет на контроль реконструкцию старого моста через реку Сок и строительство нового моста. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области готово было заплатить подрядчику 11,6 млн рублей, но цену удалось снизить в несколько раз.

- На электронный аукцион были поданы две заявки: ООО «Автодор» и ООО «Техноконтроль». Комиссия признала победителем первую компанию. Она предложила выполнить работы за 1 млн 399 тысяч рублей, - говорится на сайте госзакупок.

Напомним, что подрядчик — ООО «СамараТрансСтрой» — приступил к реконструкции моста через реку Сок в середине декабря прошлого года. Завершить же все работы дорожники должны до 1 октября 2021 года. До этого же срока рассчитан контракт с контролером.

ИСТОЧНИК KP.RU